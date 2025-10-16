Житель Шахуньи пытался инсценировать угон в попытках избежать лишения прав

В Шахунье Нижегородской области возбуждено уголовное дело в связи с заведомо ложным сообщением об угоне автомобиля. 19-летний житель поселка Вахтан позвонил в полицию и заявил о пропаже своего ВАЗ-21124, сообщает pravda-nn.ru .

В ходе проверки выяснилось, что заявление оказалось ложным.

По информации полиции, в начале августа молодой человек допустил к управлению своим транспортным средством приятеля, находившегося под воздействием алкоголя. Впоследствии сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автомобиль, а на собственника составили протокол об административном правонарушении за передачу руля нетрезвому лицу.

Желая избежать лишения водительских прав, владелец машины принял решение заявить об угоне. Тем не менее обман был оперативно раскрыт, и теперь ему предъявлено обвинение в заведомо ложном доносе. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

