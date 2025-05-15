В России предложили штрафовать за антироссийский контент в видеоиграх

Депутаты Госдумы готовят поправки в КоАП, которые введут наказание за распространение в видеоиграх деструктивного и антироссийского контента, сообщает газета «Известия» .

Инициатором изменений выступил зампредседателя комитета по безопасности Анатолий Выборный. Он заявил, что сетевые игры всё чаще используются для пропаганды против России, в том числе с применением искусственного интеллекта, но действующее законодательство не содержит прямых запретов на подобные действия.

«Нет прямого запрета как на распространение противоправной, русофобской, порочащей нашу страну и граждан информации, так и наказания за это», — подчеркнул Выборный. Он предложил ввести штрафы по аналогии со статьёй 13.15 КоАП о злоупотреблении свободой массовой информации — от 400 тысяч до 5 миллионов рублей. Также рассматривается конфискация игр, оказывающих вредное воздействие на подсознание.

Параллельно в Госдуме обсуждается законопроект о регулировании игровой индустрии, внесённый в декабре 2024 года, но он не предусматривает санкций за противоправный контент.

Правительство пока не поддержало эту инициативу, указав на отсутствие регулятора и необходимость доработки. Аналогичные замечания поступили от профильных комитетов.

Ранее в Москве прошел Международный Форум безопасного Интернета.