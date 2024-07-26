В России предложили рожать по три ребенка, чтобы утолить «кадровый голод»

Гендиректор фонда капремонта Свердловской области Станислав Суханов рассказал, что строительная отрасль столкнулась с кадровым дефицитом. Особенно остро, по его словам, ощущается нехватка электриков. Суханов уверен, что для решения этой проблемы необходимо бороться со снижением рождаемости, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

По словам Суханова, ранее потребность в кадрах во многом удовлетворяли мигранты из Средней Азии, сейчас же их поток сократился. Теперь субподрядные организации зачастую сталкиваются с проблемой комплектации бригад на выполнение тех или иных работ.

Эксперт считает, что дефицит рабочей силы может существенно повлиять на количество отремонтированных домов и сроки ремонта.

«Электриков, которые могут выполнять работы на капитальном ремонте в многоквартирных домах, можно по пальцам пересчитать, их просто не хватает. В этом году выполнить замену электроснабжения необходимо в 676 домах из 774. Сегодня все фонды борются за рабочую силу», — поделился Суханов.

Специалист также выдвинул идею по решению проблемы с кадрами. По его мнению, самым важным шагом является повышение уровня рождаемости и увеличение числа детей в каждой семье. Он считает, что если у людей будет по три ребенка, то и в вопросе кадровых ресурсов возникнет намного меньше затруднений.

«У нас кадровый дефицит связан, во-первых, с уменьшением количества рождаемости. Сегодня дети, которые готовы производить потомство — это дети 1998 года, а это был пик снижения рождаемости тоже. И через 18 лет мы снова получим эту ситуацию», — подчеркнул Суханов.

В 2024 году в Свердловской области в программе ремонта участвуют 774 многоквартирных дома. Из них 195 зданий уже отремонтировали, а порядка 70% объектов находятся на завершающей стадии. Как отметил Станислав Суханов, общий уровень выполнения программы капремонта в регионе составляет около 65%.

В этом году собираемость взносов за капитальный ремонт достигла 97%, однако общий долг жителей Урала увеличился на 250 млн рублей. Из-за значительных задолженностей и роста цен на строительные материалы Фонд рассматривает возможность повышения тарифов на капремонт в 2025 году.