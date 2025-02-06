В России предложили ограничить продажу эзотерических товаров детям

По его словам, необходимо оградить детей от возможного вреда, которые могут нанести такие товары.

«Мы видим, как растет спрос на магические атрибуты, как люди теряют деньги, здоровье, а иногда и жизнь, доверяясь шарлатанам», — добавил он.

По итогам 2024 года, спрос на эту категорию товаров вырос на 34%. В частности, продажи стеклянных шаров увеличились на 146%, шаманских бубнов — на 95%, кукол вуду — на 66%.

Ранее сообщалось, что эзотерические практики обещают мгновенные ответы, которые, в свою очередь, расслабляют психику и снимают напряжение. Это порождает механизм, при котором человек, получивший предсказание, начинает действовать на основе веры в него.