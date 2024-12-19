Эксперт рассказал, почему тарологи становятся популярны в бизнес-среде

В последние годы уровень стресса в обществе значительно увеличился — в среднем он повышался в два раза каждый год, и 2025 год станет еще более острым для россиян. Это связано с экономическими и политическими событиями, санкциями и скачками валют, которые добавляют нестабильность в повседневную жизнь. Об этом РИАМО сообщил нейрокоуч, дипломированный бизнес-психолог Николай Якимов.

«В условиях этой неопределенности растет интерес к эзотерическим практикам, таким как гадания и расклады Таро. Причина кроется в том, что люди ищут быстрые решения, и не готовы вкладываться в длительные процессы самосовершенствования или психотерапию», — сказал психолог.

Эзотерические практики обещают мгновенные ответы, которые, в свою очередь, расслабляют психику и снимают напряжение. Это порождает механизм, при котором человек, получивший предсказание, начинает действовать на основе веры в него. Он запускает цепочку событий, которая часто как будто бы подтверждает результаты гадания. Однако до достижения конкретной цели дело не доходит.

«Особенно этот тренд стал заметен среди предпринимателей. В условиях нестабильности и кризиса мозг перегружается, и бизнесмены стремятся получить быстрые и конкретные указания на будущее. Однако это ошибочный подход, потому что такой поиск быстрых ответов не приводит к долгосрочному решению проблем и не помогает справиться с реальными вызовами», — добавил Якимов.

Часто случается, что к специалистам предприниматели попадают уже в состоянии острого кризиса или даже невроза, которого можно было избежать.

«Чтобы избежать негативного влияния эзотерики и эффективно справляться с проблемами, важно осознанно подходить к их решению, обращаясь к профессионалам, которые используют доказательные методы. Используйте проверенные техники снятия стресса, такие как медитация или физическая активность, и сосредоточьтесь на развитии критического мышления, чтобы избегать ловушки „простых ответов“. Принимайте ответственность за свои действия и планируйте шаги к улучшению, помня, что реальные изменения требуют времени и усилий, а не внешних обещаний быстрого чуда», — посоветовал эксперт.