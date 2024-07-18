В России появится безалкогольный энергетик под брендом Глюк’oZа

В пресс-службе лейбла MALFA, основанного Максимом Фадеевым, заявили, что в России будут выпускать безалкогольный энергетический напиток под брендом Глюк’oZа, сообщает РБК .

Ранее в СМИ появилась информация, что якобы под этим брендом собираются выпускать алкогольные напитки. В пресс-службе лейбла MALFA отметили, что планов таких «не было и нет». Пока что под брендом Глюк’oZа собираются выпускать только газированные энергетические безалкогольные напитки.

На регистрацию товарного знака уже подали в Роспатент. Он будет представлять из себя цветное изображение женского персонажа, который часто появлялся в клипах певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюк’oZa. Певицу продюсировал Максим Фадеев.

Ранее Фадеев анонсировал перезапуск проекта Глюк’oZа, который произойдет без участия Чистяковой-Ионовой. Сама певица отказалась отдавать сценический псевдоним продюсеру, которому принадлежит товарный знак «Глюкоза».