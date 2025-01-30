В России планируют запретить сатанизм

сегодня в 18:38

Об активной подготовке проекта, которому «дали ускорение», рассказал депутат Николай Бурляев. Он отметил, что документ представят уже в ближайшее время.

Бурляев выразил надежду на то, что законопроект будет готов в течение десяти дней. Представит документ комитет ГД по развитию гражданского общества, общественных и религиозных объединений.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл положительно оценил идею законодательно запретить сатанизм в России. Он отметил, что особую тревогу вызывают различные сатанинские организации, свободно действующие в РФ.