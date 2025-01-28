Патриарх Кирилл положительно оценил идею запретить сатанизм в России

На пленарном заседании Рождественских образовательных чтений в Москве Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл выступил с важным заявлением. Глава РПЦ высказался в поддержку законодательной инициативы о признании сатанизма экстремистским течением и его последующем запрете на территории России, пишет РИА Новости .

По словам Патриарха Кирилла, особую тревогу вызывает то, что различные сатанинские организации, являющиеся частью международных объединений, свободно действуют в российском правовом поле. Они беспрепятственно проводят ритуалы, создают группы в социальных сетях и привлекают в свои ряды молодых людей.

Предстоятель особо подчеркнул недопустимость такой ситуации в контексте текущей специальной военной операции, где российские военнослужащие рискуют жизнью, защищая те самые ценности, которые открыто попираются последователями сатанизма.

После того как Генпрокуратура РФ объявила о запрете деятельности The Satanic Temple на территории страны, последовало заявление о том, что пропаганда оккультных практик расценивается как форма идеологической подрывной деятельности.