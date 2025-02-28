В России планируют ввести экспертизу игр из-за «беременных» детей в The Sims

В Госдуме обсудят разработку ГОСТа для проведения экспертизы компьютерных игр и детских игрушек. Парламентариев обеспокоил инцидент с популярной игрой-симулятором The Sims 4, в которой персонажи-дети оказались «беременными», сообщает Life.ru .

После выхода обновления игры The Sims 4 пользователи стали выкладывать в соцсети скриншоты с персонажами-детьми женского и мужского пола, которые выглядели как беременные. Позже выяснилось, что это визуальный баг, то есть ошибка.

«Как мы видим, не каждая компьютерная игра может быть выпущена на рынок, а самое главное — к ней могут быть допущены наши дети», — отметила депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

По ее словам, 5 марта пройдет рабочая группа, которая обсудит разработку ГОСТа для проведения пихолого-педагогической экспертизы детских игр и игрушек.

Еще в 2023 году Минцифры, Минтруд России и Росмолодежь поддержали предложение депутатов Госдумы о разработке отечественного аналога компьютерной игры The Sims с традиционными ценностями. Авторы инициативы отмечали, что при наличии возрастного ограничения с 18 лет в популярный симулятор играют дети.