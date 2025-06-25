В России планируют построить частный космодром

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Inter Global Game (IGG) намерена построить в РФ частный космодром для запуска как минимум 80 малых спутников, сообщает РИА Новости .

Планируется, что комплекс станет площадкой для внедрения спутниковых технологий в области связи, дистанционного зондирования Земли, защиты от стихийных бедствий, управления водными ресурсами, охраны границ и обороны.

При этом место предполагаемого строительства частного космодрома не называется.

В пятницу ВКС РФ провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с военным спутником на борту. Он был выведен на целевую орбиту.