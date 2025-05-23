Запущенный ВКС РФ космический аппарат выведен на целевую орбиту

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В пятницу ВКС РФ провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с военным спутником на борту. Он был выведен на целевую орбиту, сообщает в Telegram-канале госкорпорация «Роскосмос» со ссылкой на Минобороны РФ.

Ракета-носитель стартовала с космодрома Плесецк. Ее запуск и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.

После запуска ракету взяли на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса космического центра им. Германа Титова.

Аппаратом же после выведения на орбиту стали управлять наземные средства космических войск ВКС. С ним уже установлена устойчивая связь.

Все системы космического аппарата функционируют нормально.

В начале марта ВКС РФ провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с другим военным спутником на борту.