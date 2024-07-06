В России определят критерии излишнего использования иностранной лексики

сегодня в 14:14

Минпросвещения, Минобрнауки, Минкультуры и Минцифры РФ установят критерии излишнего использования иностранной лексики. Соответствующее план правительства опубликован на официальном портале правовой информации.

Кабмин утвердил план мероприятий на 2024–2026 годы по реализации основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Также в документ вошел пункт о противодействии излишнего использования иностранной лексики.

Речь идет об использовании подобной лексики в публичном пространстве, произведениях литературы и искусства, СМИ, наружной рекламе, образовательной и просветительской деятельности.

Согласно документу, срок определения критериев излишнего применения иностранной лексики — I квартал следующего года. Соответствующий доклад будет представлен в правительстве.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму поправки к законопроекту о модернизации налоговой системы ко II чтению. Еще часть поправок внесут депутаты.