В России определили слово 2025 года

Эксперты портала «Грамота.ру» определили слово 2025 года. В шорт-лист вошли 12 кандидатов. Лидером оказалось слово «зумер», его выбрали 42% экспертов.

Термином «зумер» принято обозначать представителей поколения Z. Оно охватывает людей, родившихся в период примерно с конца 1990-х по 2010-е годы.

На втором месте «выгорание» (38%), на третьем — «ред-флаг» (37%), на четвертом — «промпт» (36%).

Победителя определяли эксперты со всех регионов России из трех возрастных групп (20–27, 28–45 и 46+). Более трети из них — доктора или кандидаты филологических наук.

Среди претендентов также были «лимб», «проявленность» и «пупупу». Также в шорт-листе есть слова «сигма», «имба», «слоп», «брейнрот» и «подсветить». В этом году прослеживается тенденция к повсеместному присутствию контента, сгенерированного ИИ. Еще широко применяются слова, связанные с психологией и характеризующие человеческие типы.

