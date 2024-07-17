«В России намного спокойнее»: узбекские мигранты в шоке от работы вне РФ

Некоторые из граждан Узбекистана остались недовольны работой за пределами России — в Южной Корее и Великобритании. Одним из разочарованных оказался 27-летний Нияз Г., который с совершеннолетнего возраста трудился на российских фабриках, но решил перебраться в Республику Корея, куда его завлекла зарплата в 3 тыс. долларов, сообщает aif.ru .

Узбек признался, что кроме высокого заработка, на юге Корейского полуострова ему не понравилось ничего. По словам мигранта, в стране его сразу же поселили в общежитии, где приходилось спать на циновке. Нияз признался, что в Москве он тоже жил «в двухкомнатной квартире, где 20 человек на полу по очереди спали», однако в новом жилье не было даже матраса.

«Девушки недружелюбные, знакомиться не хотят. Улыбаешься, говоришь ей на улице: „Ай лав ю“, а она орет: „Гыр-мыр-дыр“, — что-то на корейском, и убегает», — вспомнил Нияз.

По словам иностранца, корейский язык очень трудный, и ему так и не удалось его выучить. В Южной Корее также «все страшно дорого». Ниязу не понравилась и местная еда — весь рабочий период он питался только местной лапшой быстрого приготовления. Она не сильно вкусная, но «терпеть можно», признался мужчина.

«Москва тоже дорогая, но Сеул — это кошмар, брат. <…> Корейцы готовить не умеют. Плова нет нигде! Не поверишь, в нашей диаспоре спекулянты появились, привозят все компоненты для плова и за бешеные деньги их толкают», — сказал Нияз.

Гражданин Узбекистана подчеркнул, что относительно работы у южнокорейцев все организовано «хорошо очень, четко», и работодатели не обманывают иностранных рабочих. Однако в стране очень высокие цены, и Нияз тратил на жизнь вдвое больше, чем в Москве.

«А если так, какой смысл тогда уезжать? <…> Как-то я другого от богатой страны ожидал. В России намного спокойнее мне жилось», — констатировал Нияз.