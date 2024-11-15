В России начнут обучать специалистов в области устойчивой моды

Российский экологический оператор совместно с Российским университетом им. А. Н. Косыгина разработали образовательную программу под названием «Устойчивый дизайн одежды и обуви» для повышения квалификации, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Поскольку устойчивое развитие стало заметной тенденцией, модная индустрия не осталась в стороне. Каждый год в России создается свыше 2,2 млн тонн текстильных и обувных отходов. При этом количество перерабатывающих предприятий недостаточно, что делает важным осознанный подход к созданию новой одежды. Уже сейчас дизайнеры создают коллекции апсайклинга. Именно для этого специалисты Косыгинского университета вместе с экспертами РЭО разработали программу „Устойчивый дизайн одежды и обуви“. Данная программа нацелена на подготовку кадров для цикличной экономики в области устойчивого управления в текстильной и обувной промышленности», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

В 2024 году РГУ им. А. Н. Косыгина вступил в Консорциум «Экономика замкнутого цикла». Одним из его направлений является создание образовательных программ, посвященных устойчивым технологиям и дизайну в текстильной промышленности, а также химической переработке текстильных отходов.

Программа — это первое совместное образовательное начинание РЭО и Университета Косыгина, состоящая из 108 академических часов. Она сочетает теоретическое изучение устойчивого дизайна с практическими заданиями, применимыми в реальных производственных ситуациях.

Участники курса будут осваивать навыки в выборе экологически чистых материалов, разработке долговечных изделий и внедрении технологий, повышающих прозрачность и социальную ответственность производственных цепочек.

«Устойчивый дизайн — это не только работа с натуральными материалами, это философия и экологический подход на каждом этапе производства одежды. Следует внедрять концепции, учитывающие выбор материалов, их переработку, минимизацию отходов и продление срока службы изделий», — объяснил ректор РГУ им. А. Н. Косыгина Валерий Белгородский.

Обучение начнется 10 февраля 2025 года и будет проводиться дистанционно в режиме онлайн. Прошедшие обучение получат государственные удостоверения о повышении квалификации.

РЭО основал Консорциум «Экономика замкнутого цикла» в 2021 году. В него вошли представители в области науки, образования, промышленности и твердых коммунальных отходов. Цель консорциума — подготовка специалистов по экономике замкнутого цикла, поддержка педагогической и научной сферы, внедрение инновационных технологий. В составе консорциума 27 вузов, отраслевые компании и ведущие игроки сферы утилизации отходов.