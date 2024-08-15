В России наблюдается огромная нехватка кадров для МВД

Заместитель главы МВД России Владимир Кубышко заявил, что в стране наблюдается острая нехватка личного состава, особенно в региональных отделах полиции, сообщает РБК .

«Огромный некомплект. Но все оставшиеся свои задачи выполняют самоотверженно. Когда с ними разговариваешь, то все понимают, в каком положении находится наша страна», — сказал Кубышко на X Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

Замглавы МВД добавил, что в региональных отделах полиции сотрудников в разы меньше, чем должно быть. Например, в одном из участков работает 6 сотрудников вместо 40.

Ранее Росгвардия предложила наделить руководство Банка России правом ношения боевого оружия. Речь идет о вооружении финансовых чиновников пистолетами и пистолетами-пулеметами в целях их безопасности.