Силовики хотят раздать заместителям Набиуллиной пистолеты-пулеметы

Росгвардия предложила наделить высокопоставленных сотрудников Центробанка РФ правом на ношение боевого оружия, сообщает Газета.ru со ссылкой на проект постановления правительства.

Речь идет о вооружении финансовых чиновников, в том числе замов главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, пистолетами и пистолетами-пулеметами (ПП).

Согласно документу, право на ношение служебного пистолета или ПП могут получить заместители председателя Банка России и их советники, а также управляющие отделениями, директора департаментов и их заместители.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о предоставлении судебным приставам права на применение физической силы и оружия в работе с должниками. Член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских утверждал, что приставы не будут злоупотреблять этими полномочиями, а в случае превышения применения силы понесут ответственность по закону.