В России может появиться единая спортивная форма в школах

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин заявил, что в настоящее время в Госдуме обсуждается идея введения в школах единой спортивной формы в цветах российского флага, сообщает ТАСС .

«В весеннюю сессию мною совместно с депутатами Сергеем Колуновым и Ильей Вольфсоном был направлен запрос в Минспорт России о введении в школах единой спортивной формы в цветах российского флага», — сказал Матыцин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Он подчеркнул, что также обсуждается вопрос по обязательному выполнению школьниками комплекса ГТО в рамках учебной программы и включению предметов физической культуры в перечень обязательных учебных предметов.

Матыцин добавил, что министерство спорта РФ выразило поддержку инициативам. Минпросвещения высказало определенные замечания относительно возможности реализации инициативы, обсуждение которой продолжается.

Ранее стало известно, что в России могут начать вывешивать портреты погибших участников СВО в школах, где они учились. Сейчас в российских школах проводятся и другие патриотические мероприятия в память о бойцах, погибших на спецоперации.