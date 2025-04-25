В России могут привлечь ИИ к выявлению противоправного контента в Сети

«Я уже сегодня говорила, что у Объединенных Арабских Эмиратов совершенно другой подход, что, на мой взгляд, очень важно. И тот опыт, который нам бы по-хорошему надо принимать, перенять и развивать, чего у нас точно нет. Это использование искусственного интеллекта очень точечно, как раз в поиске противоправного контента в интернете. Наша организация сталкивается с тем, что люди у нас это делают вручную, сидят эти сайты находят, смотрят и обрабатывают заявки», — сказала Мильская.

Она добавила, что многие сотрудники не выдерживают работы с таким контентом. Зачастую они не задерживаются более чем на полгода и увольняются из-за психологического выгорания.

В этом году форум посетил директор центра по защите детей МВД ОАЭ Алькааби Халед Мохамед. Он и его делегация проводят специальные тренинги для представителей силовых структур РФ.