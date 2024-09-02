В России могут повысить стоимость патента для мигрантов до 250 тыс руб в год

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков считает, что в России необходимо увеличить стоимость патента для мигрантов в 2,5 раза. По его словам, деньги пойдут на развитие систем безопасности, сообщает NEWS.ru .

На сегодняшний день иностранцы оплачивают патент в размере 8 тыс. рублей ежемесячно. По мнению Даванкова, его стоимость нужно повысить до 250 тыс. рублей в год.

«Деньги от повышения патента должны пойти не в общий городской бюджет, а в конкретные районы, где больше всего мигрантов: Чертаново, Новопеределкино, Марьино. Тогда там станет безопаснее», — объяснил депутат.

Кроме того, вице-спикер Госдумы выступил за умное перераспределение денег в Москве. Даванков уточнил, что платные парковки, штрафы и эвакуаторы приносят городу 30 млрд рублей ежегодно.

Парламентарий добавил, что если эти средства направить на строительство новых дорог и бесплатных многоуровневых парковок, то жизнь водителей в мегаполисе станет комфортнее.