В России могут начать наказывать за тунеядство

Бородин: в России надо начать наказывать за тунеядство

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил ввести ответственность для неработающих людей, сообщает «Абзац» .

В обращении к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко он объяснил эту идею кадровым голодом, ростом преступности из-за нелегальной миграции демографическими проблемами.

«При условии наличия предложений о трудоустройстве со стороны Государственной службы занятости и отсутствия уважительных причин для отсутствия такой деятельности (тунеядства — ред.) наказывается обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года», — указывается в документе.

