Ребенок вместо колонии: Лерчеку могут отсрочить наказание из-за беременности

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что блогер Лерчек (Валерия Чекалина) не сможет полностью избежать наказания, но суд может отсрочить его из-за ее четвертой беременности, сообщает Life.ru .

«Несмотря на то что второе преступление относится к категории тяжких, суд может отсрочить ей реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста», — сказал юрист.

В ходе расследования выяснилось, что Чекалина, будучи зарегистрированной как индивидуальный предприниматель и применяя упрощенную систему налогообложения, превысила допустимый предел доходов. Вместо перехода на общую систему, она продолжила работу в прежнем режиме, что привело к неуплате НДС и НДФЛ, нанеся государству ущерб, оцениваемый примерно в 300 млн рублей.

Позже Чекалиной и ее экс-супругу Артему были предъявлены обвинения в незаконном переводе валютных средств на зарубежные счета с использованием фальсифицированной документации.

