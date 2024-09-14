В России могут изменить правила оказания услуг телефонной связи

Минцифры разработало проект постановления о внесении изменений в правила оказания услуг мобильной связи, согласно которому при приобретении SIM-карт могут потребовать паспорт. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Как пишет ТАСС, новшества связаны с принятым в августе законом о покупке sim-карт.

При приобретении «симок» россияне должны будут подтверждать свою личность с помощью паспорта, биометрии или портала госуслуг. Иностранные граждане смогут купить SIM-карту только с помощью биометрических данных.

Кроме того, паспорт потребуется при оплате мобильной связи наличными.

При этом операторы связи обязаны будут уведомлять абонентов с превышенным лимитом по числу sim-карт (для граждан РФ — не более двадцати штук, для иностранцев — не более десяти).

Ранее комитет Госдумы по информполитике одобрил законопроект об ограничении максимального количества SIM-карт на одного абонента. Его рекомендовали принять во II чтении.