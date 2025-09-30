В России хотят запретить одного из кумиров молодежи

Автора хита ASPHALT 8 и популярного рэпера Macan (Андрея Косолапова) нужно запретить в России, заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, 23-летний артист игнорирует повестки в военкомат и «использует Россию только для заработка денег, прикрываясь патриотизмом», сообщает «Абзац» .

Общественник убежден, что рэпер «пытается усидеть на двух стульях» и реализует в стране собственные корыстные интересы. По мнению Бородина, игнорирующий повестки Macan не заслуживает уважения «среди мужчин и соотечественников».

«Данного рэпера в нашей стране нужно запретить. <…> Если его сейчас объявят в розыск, компетентные органы быстро исправят данную ситуацию», — сказал Бородин.

Журналисты сообщали, что Macan не явился по шести повесткам от военкомата и сейчас находится на отдыхе за границей.

