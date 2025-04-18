сегодня в 19:21

В России хотят разрешить лицам без гражданства служить в ВС РФ

Правительство внесло в Госдуму законопроект. Он предлагает разрешить лицам без гражданства подписывать контракт для прохождения службы в российской армии и воинских формированиях, сообщает « Коммерсант ».

Если инициативу примут, то будет изменен закон «О воинской обязанности и военной службе». Согласно инициативе, лица без гражданства смогут служить в ВС РФ.

Таковыми будут считаться те, у кого нет российского гражданства, а также отсутствуют доказательства наличия у этого человека гражданства иного государства.

Ранее сообщалось, что эту инициативу одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.