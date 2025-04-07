Лицам без гражданства могут разрешить заключать контракт с ВС РФ

Минюст РФ разработал законопроект, согласно которому лица без гражданства могут получить возможность проходить службу по контракту в российской армии, сообщает ТАСС .

В пояснительной записке к документу сказано, что изменения предлагается внести в ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», а также в ФЗ «Об обороне», «О статусе военнослужащих " и т. д. Законопроект обсудили и согласовали с МВД, ФСБ, МИД, ФСИН, Минобороны РФ.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что документ предлагает наделить лиц без гражданства, которые хотят заключить контракт с ВС РФ, такими же правами и обязанностями, которые есть у иностранцев.

Так, сейчас иностранные граждане могут служить по контракту в ВС РФ только на «неофицерских» должностях.

Инициативу уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. Планируется призвать 160 тыс. граждан для прохождения срочной службы.