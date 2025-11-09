В России бизнесмен﻿ кинул почти 100 инвесторов на 60 млн руб и сбежал за границу

Российский бизнесмен обманул почти сотню инвесторов на 60 млн рублей и скрылся за границей. Он убеждал своих партнеров вкладывать средства в якобы крайне ликвидный бизнес, сообщает Baza .

Предприниматель Сергей предлагал инвестировать в товары из Китая, обещая ежемесячный доход в 10%. С инвесторами он заключал договоры займа, где заемщиком выступала его мать Инна. До мая проценты выплачивались регулярно, но затем деньги перестали поступать. Сергей начал обещать инвесторам, что «деньги скоро поступят» или что «ожидается крупная сделка на 6 млн», и выплаты вот-вот начнутся.

Инвесторы и правоохранители начали оказывать давление на Сергея, что заставило его срочно покинуть страну и улететь в Европу. Выяснилось, что он является гражданином Румынии. В общем чате с инвесторами Сергей заявил, что мирное урегулирование ситуации в их интересах, иначе они не получат свои деньги. После этого бизнесмен прекратил выходить на связь.

Количество пострадавших достигло почти 100 человек. Многие из них обратились в полицию с заявлениями на беглого предпринимателя, а некоторые даже подали иски в суд. По словам пострадавших, Сергей и ранее обманывал людей: он обещал помочь в открытии бизнеса на маркетплейсах «под ключ», но поставлял меньше товаров, чем было оплачено, и не предоставлял необходимых накладных документов.

