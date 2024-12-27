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В Росрыболовстве подтвердили гибель дельфинов из-за разлива мазута на Кубани

В Росрыболовстве заявили, что разлив мазута в результате крушения танкеров в районе Керченского пролива привел к гибели дельфинов, сообщается в Telegram-канале ведомства.

После крушения танкеров уже 21 дельфин найден мертвыми на Кубани.

«Пляжные зоны оказались покрыты мазутом, что привело к гибели водоплавающих птиц и дельфинов», — отметили в Росрыболовстве.

Разлив мазута произошел 15 декабря из-за крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. В результате разлившийся мазут прибило к берегам Краснодарского края. В Анапе объявлен режим ЧС.