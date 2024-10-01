В Росреестре Подмосковья состоялось заседание Общественного совета

В управлении Росреестра по Московской области под председательством Владимира Шапкина состоялось III заседание Общественного совета. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

На территории Московской области Управлением Росреестра по Московской области совместно с органами государственной власти и местного самоуправления проводятся мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.

Управлением совместно с правительством Московской области разработан региональный план-график по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости на территории региона, в перечень которого вошло более 796 000 объектов недвижимости, в отношении которых требуется проводить мероприятия по выявлению их правообладателей.«Выявление правообладателей является важнейшей составляющей Национальной системы пространственных данных, а также увеличения экономического, инвестиционного и градостроительного потенциала территории региона. Наличие в ЕГРН зарегистрированных прав граждан способствует защите их прав и имущественных интересов, а также позволяет наполнить ЕГРН необходимыми сведениями», — отметила начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Ольга Скрябина.

Кроме того, на территории Московской области управлением совместно с правительством Московской области реализуется проект «Земля для стройки», в рамках которого формируется информационная база выявленных земельных участков, пригодных для жилищного строительства. За время действия проекта на территории региона выявлено 8 485,36 га земли потенциально подходящей для строительства жилья и вовлечено в оборот около 4 000 га.

«Проект „Земля для стройки“ упростит процедуру получения услуг в сфере земельных отношений для людей и бизнеса, а также положительно повлияет на эффективность вовлечения земельных участков в хозяйственный оборот», — отметил заместитель руководителя Управления Владимир Бирюков.

В ходе заседания участники совета задали интересующие вопросы спикерам, обменялись мнениями, а также обсудили ряд приоритетных вопросов, связанных с деятельностью Общественного совета.

«Общественный совет Управления Росреестра по Московской области действует как эффективная площадка для открытого обсуждения. Основная цель работы Общественного совета — привлечение граждан общественных, профессиональных объединений, организаций к обсуждению проблем, разъяснению законодательных инициатив в сфере деятельности Управления, обозначению и поиску векторов развития, и улучшению взаимодействия с партнерами, органами власти и обществом», — отметил Шапкин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.