В Роспотребнадзоре заявили, что новая вакцина против холеры не нужна

В разработке новой вакцины от холеры нет необходимости, так как заболевание не будет развиваться, пишет ТАСС со ссылкой на директора Научно-исследовательского института (НИИ) системной биологии и медицины Роспотребнадзора Вадима Говоруна.

«Для того, чтобы это стало холерой, нужно, чтобы произошло очень много событий. Именно холерный вибрион должен попасть в некий водоем, у него должны быть свои токсины, ну и так далее, поэтому это можно отнести к хайпу», — сказал он.

По его словам, среди морских бактерий встречается много вибрионов, вызывающих пищевые инфекции, но для человека они не опасны.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что одной из главных причин вспышки холеры на правом берегу Днепра могло послужить наводнение после подрыва ВСУ Каховской ГЭС.

Также сообщалось, что в пророссийском подполье Херсона сообщили, что в городе зафиксирована вспышка холеры, инфицированными оказались как украинские военные, так и местные жители.