В Роскачестве раскрыли новую стратегию обмана россиян кибермошенниками

Киберпреступники в последнее время активнее прибегают к мошенническим стратегиям, которые спланированы под конкретную жертву. Аферисты собирают данные о человеке из Сети и иных открытых источников, после чего придумывают индивидуальный план обмана, рассказали ТАСС в Роскачестве со ссылкой на данные своего Центра цифровой экспертизы.

Большая часть атак аферистов, и звонки, и письма, проводятся не случайным образом. Аферисты продумывают долгосрочные атаки, активно ищут информацию и прибегают к методам социальной инженерии, в части, звонкам с опросами.

«На основе полученных данных составляется индивидуальный план атаки, учитывающий ваши интересы, страхи, привычки и слабые места», — отметили в Центре цифровой экспертизы Роскачества.

Сначала аферисты звонят и проводят социологический опрос или прикрываются иным законным мероприятием. Потом такая информация обрабатывается.

После этого жертве звонят, воздействуют и пытаются запугать. На поиск данных о потенциальном пострадавшем может уходить до года.

В даркнете есть особые «университеты для мошенников». Там кибераферистов учат действовать по определенным сценариям, манипуляциям и использовать психологические уловки.

Чтобы обезопасить себя от мошенников, нужно проверять все виды поступающей информации как из Сети, так и во время телефонных звонков. Нельзя вестись на провокации и принимать решения срочно даже в том случае, если ситуация кажется правдоподобной.

В Роскачестве рекомендуют создать так называемого «цифрового двойника». Любую активность в Сети пользователям советуют вести при помощи отдельного e-mail, виртуального номера. Также для всех сервисов необходимо использовать уникальные пароли, не публикуя никакой личной информации.

Рекомендуется внимательно участвовать в опросах, розыгрышах и конкурсах. Аферисты часто используют такие форматы взаимодействия для того, чтобы собирать личную информацию, получать доступ к профилям и распространять вредоносное программное обеспечение.

Ранее школьник вскрыл болгаркой сейфы родителей и отправил мошенникам 200 млн рублей. Аферисты обманывали молодого человека на протяжении нескольких дней.