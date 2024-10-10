В Рошале состоится мастер-класс по изготовлению осенних букетов 15 октября

15 октября в парке «Крестов Брод», где уже царит атмосфера золотой осени, пройдет мастер-класс по изготовлению букетов из осенних листьев, сообщает пресс-служба администрации горокруга Шатура.

Это отличная идея для того, чтобы насладиться красотой осени и проявить творческий подход. Участники смогут не только создать уникальные композиции, но и провести время на свежем воздухе, окруженные яркими красками природы. Это также отличный способ пообщаться с единомышленниками и получить новые навыки.

Парк приглашает жителей и гостей Рошаля погрузиться в атмосферу осени и создать прекрасный букет, которым можно украсить свой дом или подарить близкому человеку.

Возрастное ограничение: 12+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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