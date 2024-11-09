В Росгвардии женщины будут носить шляпы вместо пилоток

Женщинам в Росгвардии заменили шерстяные и повседневные пилотки на шляпы, следует из постановления, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.

«Шляпа шерстяная синего цвета с кантами крапового… цвета и кокардой, шляпа повседневная синего цвета с кантами крапового… цвета и кокардой», — сообщается в документе, где описаны головные уборы.

Для лиц высшего начальствующего состава предусмотрен красный цвет шляпы.

Ранее сообщалось, что порядка 700 военнослужащих и сотрудников подмосковного главка Росгвардии во взаимодействии с другими правоохранительными органами обеспечили общественный порядок в период проведения более 60 массовых мероприятий, посвященных Дню народного единства.