Рогвардейцы Подмосковья обеспечили порядок на праздновании Дня народного единства

Порядка 700 военнослужащих и сотрудников подмосковного главка Росгвардии во взаимодействии с другими правоохранительными органами обеспечили общественный порядок в период проведения более 60 массовых мероприятий, посвященных Дню народного единства, сообщает пресс-служба управления.

Накануне празднования сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Московской области напомнили владельцам оружия о запрете его ношения в места с массовым скоплением граждан, а также усилили контроль за объектами производства, торговли, хранения и использования огнестрельного оружия.

С целью оперативного реагирования на возможные правонарушения, маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны были приближены к месту проведения торжественных выступлений и концертов.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.