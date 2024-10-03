В роддоме Подольска вручили 375 наборов «Я родился в Подмосковье!» в 2024 году

В Подольском роддоме родители новорожденных получили 375 подарочных наборов «Я родился в Подмосковье!» в подарок от губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Подольский родильный дом оказывает поддержку мамам и детям и дарит всем желающим коробку с вещами, которые могут пригодиться в первые месяцы жизни ребенка. Губернаторская программа действует с 1 сентября 2019 года.

В набор входит более 50 предметов первой необходимости для мамы и малыша: одежда, игрушки, постельное белье, косметика, средства гигиены и другое. Недавно набор расширили и включили светоотражающие наклейки для коляски и противоскользящий коврик для ванной.

Получить этот подарок могут родители, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном ЗАГСе. Взамен они могут выбрать денежную компенсацию в размере 20 000 рублей.

Заявление на выплату можно подать прямо в роддоме, там же оформляют первые документы ребенка.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что благодаря цифровизации сейчас в Подмосковье после рождения ребенка можно оформить все необходимые документы прямо в палате роддома.

Так как все делается в «цифре», подразделения ЗАГСа на первых этажах в перинатальных центрах закрывают.