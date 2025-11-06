В роддоме Химок появились на свет 49 мальчиков и 34 девочки

Чуть больше месяца назад Химкинский родильный дом открыл свои двери после капитального ремонта. За это время в стенах медучреждения на свет появилось 83 младенца — 49 мальчиков и 34 девочки, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

В обновленном роддоме есть все для комфортного пребывания: индивидуальные палаты, современные реанимации и палаты интенсивной терапии, раздельные приемные отделения для беременных, рожениц и гинекологических пациенток. В медучреждении также доступна палата семейных родов.

Новоиспеченных мам обучают грудному вскармливанию и консультируют по вопросам ухода за малышом.

Химкинский роддом — одно из старейших учреждений здравоохранения округа. За пол века работы, в его стенах на свет появилось более 100 тысяч детей. Обновленная инфраструктура существенно повысит качество медицинской помощи для мам и новорожденных.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.