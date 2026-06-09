В Рязанской области состоялся патриотический форум молодежи ЦФО «Студенческий спецназ»

сегодня в 15:58

С 3 по 7 июня в селе Дубровичи Рязанской области состоялся патриотический форум молодежи «Студенческий спецназ», передает пресс-служба организаторов.

Форум прошел под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, командования Воздушно-десантных войск и правительства Рязанской области.

Его участниками стали порядка 200 представителей военно-патриотических клубов из регионов ЦФО, а также Краснодарского края, Севастополя, ДНР, ЛНР, Ростовской, Нижегородской, Мурманской областей и Санкт-Петербурга.

Цель форума — патриотическое воспитание молодежи через освоение практических навыков боевого опыта, навыков выживания и формирование сообщества единомышленников, готовых к службе в военном, информационном и гражданском направлениях.

Одним из ключевых событий «Студенческого спецназа» стала военно-тактическая игра «Двойной рубеж». Для участников форума состоялись лекции, посвященные военной истории государства, спецкурсы по тактической медицине, радиоэлектронной борьбе и информационной разведке. Для представителей военно-патриотических клубов организованы занятия по огневой и тактической подготовке, управлению БПЛА и инженерному делу. Участники форума, интересующиеся военной журналистикой, смогли освоить навыки видеосъемки и монтажа в экстремальных условиях.