сегодня в 15:53

В РФ в первый раз уволили сотрудницу за ИИ-пранк с налоговой в Москве

В России в первый раз уволили девушку за пранк с искусственным интеллектом. Работница московской компании подшутила над руководством и отправила в чат сгенерированное фото с «проверкой ФНС», сообщает SHOT .

Пранк решила устроить 26-летняя сотрудница маркетинговой фирмы. Она сгенерировала фото с работницей Федеральной налоговой службы, которая «пришла в офис».

Девушка отправила снимок в рабочий чат, он испугал начальство. Когда сотрудница призналась, что фото сгенерировано с помощью ИИ, руководство пришло в бешенство.

Сотрудницу уволили. Ей пришлось искать новую работу. На опубликованном фото «сотрудница ФНС» рассматривает документы в офисе.

