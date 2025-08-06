В РФ установили нормы часов работы педагогов с учетом должности

Российское Минпросвещения определило в своем документе нормы часов работы в неделю за ставку зарплаты для педагогов с учетом их специальности, сообщает РИА Новости .

Там прописано, что для учителей вводится норма учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку зарплаты.

Норма часов является расчетной величиной для начисления заработной платы. Сколько часов должен работать учитель в неделю, определяется образовательной организацией.

36 часов работы в неделю за ставку зарплаты устанавливается воспитателям в дошкольных учреждениях образования, педагогам-психологам, соцпедагогам и другим специалистам.

Еще норму в 30 рабочих часов в неделю за ставку зарплаты установили инструкторам по физкультуре и старшим воспитателям, 25 часов в неделю — воспитателям, работающим с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 25 часа в неделю — музыкальным руководителям и концертмейстерам, 20 часов в неделю — учителям-дефектологам и учителям-логопедам.

В документе говорится, что длительность рабочего времени устанавливается в зависимости от должности и (или) специальности, объем нагрузки определяется на начало учебного года.