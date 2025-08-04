Депутат прокомментировал критику в адрес учителей в соцсетях

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что педагоги имеют право на личную жизнь и персональные публикации в социальных сетях. Он призвал отказаться от двойных стандартов и прекратить кошмарить учителей за фотографии в купальнике, которые точно так же может выставить человек любой другой профессии, сообщает NEWS.ru .

«Преподаватели — тоже люди, у них может быть желание разместить в социальных сетях какие-то события своей жизни. Вот, например, поехали на отдых, фотография в купальнике — это нормально для родителей детей или для их друзей, но если это делает преподаватель, то это уже считается аморальным. Не должно быть двойных стандартов и перекосов, не нужно доводить все до абсурда. Каждый такой случай должен внимательно рассматриваться. Прежде всего надо помнить, что существует право на личную жизнь», — отметил Нилов.

Депутат также напомнил о дефиците учителей в стране и заявил, что их необходимо беречь. Вместо пристального внимания к их активности в социальных сетях, по мнению парламентария, приоритетным является улучшение их материального положения и расширение социального пакета.

Нилов добавил, что эффективнее улаживать разногласия путем переговоров и смягчения конфликтов, чем допускать развитие ситуации до громкого скандала, обсуждаемого на всю страну, который не приносит пользы ни одной из сторон.

Депутат также обратил внимание на необходимость родительского контроля за интересами детей, особенно в отношении деструктивного контента. Он подчеркнул, что для формирования здоровой моральной среды в семье необходимо исключить использование ненормативной лексики.