В РФ с 1 июля появится ГОСТ с требованиями к школьной форме

С 1 июля в России начинает работать новый ГОСТ, который регулирует требования к школьной форме. Она должна быть патриотичной, удобной, а также эстетичной, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Согласно ГОСТ, школьную форму будут шить в деловом стиле. При этом ученику должно быть удобно сидеть и ходить в одежде.

Еще школьная форма должна быть сделана в светском стиле, иметь красивый дизайн. На ней не должно быть запрещенной символики. При этом приветствуется размещение на форме государственной, различной патриотической символики. В тексте ГОСТ написано, что его вводят в первый раз.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сказал, что вводить стандартизированную школьную форму для всех школ в России не собираются. При этом ведомство хорошо относится к практике ношения школьной формы.