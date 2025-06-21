Минпросвещения выступило не против единой школьной формы

Министр просвещения Сергей Кравцов на ПМЭФ четко обозначил позицию ведомства: введение стандартизированной школьной формы для всех российских учащихся не планируется, сообщает РИА Новости .

Кравцов подчеркнул, что ведомство положительно относится к самой практике ношения школьной формы, считая ее важным элементом воспитательного процесса.

Однако подход к ее введению должен оставаться гибким — каждая школа совместно с родителями вправе определять требования к одежде учащихся.

«Унификация не имеет смысла, когда у нас такие разные школы и по архитектуре, и по традициям», — заявил министр.

Это заявление стало ответом на недавнюю инициативу депутатов Госдумы, предлагавших ввести единую спортивную форму в цветах российского флага. Министерство, судя по всему, не поддержало эту идею, отдав предпочтение существующей системе, где вопросы формы решаются на уровне отдельных образовательных учреждений.