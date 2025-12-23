В РФ признали, что мигранты отбирают рабочие места у россиян

Число нелегальных мигрантов в РФ будет увеличиваться. При этом недостаток рабочей силы как был, так и остался, а приезжие задействуются в тех областях, где не нужны, рассказал доцент РАНХиГС Михаил Бурда.

Санкт-Петербург, по его словам, большой город, запретивший приезжим работать таксистами и доставщиками еды. Однако после этого там не пропали сотрудники в сферах. Доставка и такси функционируют, отметил доцент РАНХиГС.

«Огромное количество местных жителей стоит в очереди, чтобы устроиться на эту достаточно высокооплачиваемую работу. То есть, мигранты занимают эту нишу, отбирают работу у россиян, это факт», — рассказал Бурда в эфире радио Sputnik.

Он предложил проводить систему организованного набора, когда работодатель несет ответственность за привлеченных мигрантов. Тогда у компаний пропадет соблазн приглашать большее количество сотрудников, чем им действительно нужно.

Периодически говорится о том, что нужно пять или шесть млн мигрантов в РФ. При этом, кому и для чего необходимо столько людей, не указывается. Озвучиваются некие фантазии, считает Бурда.

Число мигрантов или не меняется, или увеличивается в РФ, а дефицит как был, так и остался. Приезжие переходят в те области, где не нужны.

