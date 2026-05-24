сегодня в 06:00

В РФ могут ввести для начинающих водителей поэтапный допуск к управлению авто

В России рассматривают возможность поэтапно допускать начинающих водителей к управлению машиной. Это следует из утвержденного правительством документа, сообщает ТАСС .

Отмечается, что эту задачу должно выполнить МВД к 2027 году. Итогом должен стать доклад, который будет представлен в правительстве.

Также МВД совместно с Минтрансом подумают о дифференцированном допуске водителей, чья работа непосредственно связана с управлением транспортом. Для них могут установить дополнительные требования.

Ранее на трассе Благовещенск-Гомелевка в Амурской области произошло лобовое ДТП. Погиб один человек.

