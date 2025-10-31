сегодня в 12:39

В РФ могут отменить срок давности за сексуальные преступления против детей

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий отменить сроки давности для лиц, совершивших сексуальные преступления против детей. Авторами документа стали группа депутатов от ЛДПР и сенаторов во главе с лидером партии Леонидом Слуцким, сообщает ТАСС .

Законопроект опубликован в думской электронной базе. Авторы предлагают внести изменения в статьи 78 и 83 УК РФ.

Инициатива направлена на то, чтобы положения об освобождении от уголовной ответственности и наказания по истечении сроков давности не распространялись на лиц, которые совершили преступления против половой неприкосновенности детей.

На данный момент законодательством установлены предельные сроки давности привлечения к ответственности в зависимости от категории преступления. По их истечении лицо подлежит освобождению от наказания.

Ранее суд Москвы вынес приговор мужчине, который изнасиловал 14-летнюю девочку. Он проведет в колонии 12 лет.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.