В РФ хотят запретить голосовые вызовы в мессенджерах из-за мошенников

Из-за увеличения активности мошенников в мессенджерах в России не исключают введение ограничений на звонки в них, сообщает «Коммерсант» .

На сегодняшний день, по данным операторов связи, порядка 40% вызовов в мессенджерах совершают мошенники, из них около 70% поступают из-за рубежа. Операторы связи не могут без дополнительных инструментов блокировать звонки в мессенджерах, и такое ограничение может быть введено только на уровне Роскомнадзора.

Сейчас подобную возможность обсуждают специалисты Минцифры и Роскомнадзора. Как рассказали источники издания, по данной теме рассматриваются два сценария: блокировка голосового трафика только из-за рубежа или всех голосовых звонков в мессенджерах.

Осенью глава Роскомнадзора Андрей Липов отметил, что существует возможность блокировки звонков через мессенджеры. Технологически ведомство может принять решение об этом, если подобные звонки будут нарушать требования законодательства РФ.

Как рассказали в «МегаФоне», сегодня доля звонков злоумышленников в мессенджерах составляет порядка 40%, а три года назад данный показатель был не выше 1%.

«Голосовой трафик, даже зашифрованный в мессенджере, имеет характерные признаки, по которым его можно обнаружить и заблокировать», — пояснил замгендиректора ГК «Гарда» Рустэм Хайретдинов.

Управляющий партнер TMT Consulting Константин Анкилов считает, что, скорее всего, все звонки в мессенджерах не заблокируют. Но если такое произойдет, то данный трафик вернется к операторам связи, так как россияне снова начнут пользоваться обычными звонками.