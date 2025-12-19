В результате атаки ВСУ на Белгород пострадал ребенок
Средства противовоздушной обороны над Белгородом сбили беспилотник ВСУ самолетного типа, ранен 5-месячный ребенок, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Медики детской областной больницы диагностировали мальчику минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану головы.
Состояние малыша оценивается как средней степени тяжести.
Ранее мирный житель серьезно пострадал в Шебекинском округе Белгородской области после того, как наступил на взрывное устройство.
