В Реутове успешно провели плановые противопожарные учения

В дошкольном отделении реутовской гимназии состоялась ежеквартальная совместная пожарно-тактическая тренировка. По легенде — в музыкальном зале здания образовался очаг возгорания, в результате чего пострадал один человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В ходе учений отработали действия по эвакуации детей и персонала, а также меры по локализации и тушению условного пожара, — отметил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области и городскому округу Реутов Алексей Шамаев. — Отработали весь алгоритм действий сотрудников учебного заведения, а также спасательных служб в случае возникновения пожарной опасности в здании».

Тренировка подразумевала проверку технического состояния объектовой системы оповещения, охранной пожарной сигнализации, а также всех эвакуационных выходов образовательного учреждения.

Кроме этого, сотрудники дошкольного отделения гимназии провели инструктажи с детьми о том, как вести себя в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Преподаватели акцентировали внимание на важности сохранения спокойствия и следования указаниям взрослых.

Как отметили сотрудники подразделения пожарной охраны Реутова, задачи тренировки отработаны в полном объеме.

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