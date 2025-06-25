В Реутове стартовала реконструкция стадиона Гимназии на улице Некрасова

В городском округе Реутов начались работы по капитальной реконструкции стадиона, расположенного на территории Гимназии на улице Некрасова, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Проект реализуется в рамках муниципальной программы по созданию современных условий для занятий физической культурой и спортом.

Новый спортивный кластер будет включать современное футбольное поле, обновлённые беговые дорожки. Запланировано также благоустройство территории: укладка нового газона, обновление тротуаров и установка ограждения. Все работы выполняются по современным стандартам и рассчитаны не только на школьников, но и на других жителей города, которые смогут воспользоваться стадионом.

«Приступили к реконструкции стадиона в Гимназии. Сделаем современные условия для занятий физкультурой и спортом для всех горожан», — отметил глава городского округа Реутов Филипп Науменко.

В текущем году в Реутове будет выполнен капитальный ремонт четырёх школьных стадионов. Современные спортивные пространства появятся на территории гимназии на улице Некрасова, в школе № 1 на улице Лесной, в школе № 2 на улице Победы и в школе № 7 на улице Советской.

Кроме того, в рамках программы «Открытый стадион» уже функционирует спортивная зона на территории нового корпуса школы № 10, расположенной на улице Октября. Эта площадка работает в ежедневном режиме и доступна для всех жителей города.

Реконструкция школьных стадионов — это вклад в развитие городской инфраструктуры и важный шаг на пути к популяризации здорового образа жизни среди школьников и взрослого населения.

Администрация Реутова последовательно реализует планы по созданию современной, безопасной и доступной спортивной среды в соответствии с задачами, которые ставит губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.