В Реутове стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы»

На базе колледжа «Энергия» городского округа Реутов стартовал региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» Московской области 2025 года. Соревнования проходят по двум компетенциям — «Облачные технологии» и «Лазерные технологии». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественная церемония открытия состоялась 25 февраля 2025 года. В ней приняли участие представители образовательных организаций и промышленных предприятий, в том числе менеджер компетенции «Лазерные технологии» Николай Насонов, главный эксперт компетенции Евгений Новиков и представитель АО «ВПК «НПО машиностроения» Михаил Толпекин. Для участников и зрителей были организованы мастер-классы от ведущих специалистов отрасли.

Основная соревновательная программа запланирована на 26 и 27 февраля. Участники продемонстрируют профессиональные навыки в области работы с облачными и лазерными технологиями. Оценку конкурсных заданий проведут эксперты, представляющие профильные компании и образовательные учреждения.

В пятницу состоится подведение итогов и церемония закрытия чемпионата. Победители регионального этапа получат возможность представить Московскую область на Всероссийском уровне, а также получат дополнительные карьерные перспективы в высокотехнологичных отраслях.

Ранее Московское областное региональное отделение Союза машиностроителей России заключило трехстороннее соглашение с администрацией Реутова и колледжем «Энергия». В рамках партнерства реализуются образовательные инициативы, направленные на подготовку кадров для промышленности. Среди них — Всероссийская акция «Неделя без турникетов», Федеральные проекты «Профессионалитет» и «Билет в будущее», а также национальный проект «Образование».

Программы профессиональной переподготовки и чемпионатное движение способствуют развитию среднего профессионального образования и помогают привлечь в отрасль квалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда.

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